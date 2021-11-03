أستاذ طاقة: التغيرات المناخية ستؤدى إلى دمار شامل على مستوى العالم

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توقع الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، بحدوث حراك وخطوات إيجابية من جانب الدول خلال مؤتمر الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنعقد في مدينة جلاسكو، لافتا أن الفترة الماضية شهدت كوارث بيئية غير مسبوقة على مستوى العالم خاصة بالنسبة لاشتعال الحرائق في الغابات ودمار المحاصيل الزراعية.

وأوضح الحجار في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن ظاهرة التغيرات المناخية بدأت في عام ١٩٩٢، اتفق عدد من الدول على مواجهة التغيرات المناخية وقتها إلا أن اتفاقية باريس ٢٠١٥ تعد الخطوة الأولى في تقديم مشروع الاتفاق النهائي الملزم باحتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات ويسعى لحده في 1.5 درجة، لأن العالم أجمع على خطورة التغيرات المناخية لأنها ستؤدى إلى دمار شامل على مستوى العالم وإذا لم يتكاتف الجميع ونقلل من غازات الاحتباس الحرارى.

وأشار الحجار أن الدول النامية ليس لديها القدرة المالية أو التكنولوجية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وبالتالى يقع على الدول المتقدمة مسئولية كيفية نقل التكنولوجيا التي تساعد على التخفيف من أثار التغيرات المناخية بجانب التكنولوجيا التي تعمل على التأقلم مع التغيرات المناخية الحالية.

وأكد الحجار على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويا لمصلحة تمويل المناخ في الدول النامية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بالمؤتمر بضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها، لسد الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل.