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نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة عددًا من شوارع بكرداسة «تعرف عليها»

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نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة عددًا من شوارع بكرداسة «تعرف عليها» نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة عددًا من شوارع بكرداسة «تعرف عليها»

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الأربعاء، أعمال تطوير وتوسيع شارع باتا بداية من الوحدة المحلية حتي شارع الرشاح بطول 1.5 كم وشارع جمال عبدالناصر بنطاق مدينة كرداسة تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية داخل مدينة كرداسة.

وجه نائب المحافظ خلال جولته بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة كرداسة للتأكد من أنتظام العمل داخل الحملة.

المصرى اليوم

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