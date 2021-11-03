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«القاضي» يشارك في «الاستثمار السياحي ودور المستثمرين في تنمية المجتمعات»

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«القاضي» يشارك في «الاستثمار السياحي ودور المستثمرين في تنمية المجتمعات» «القاضي» يشارك في «الاستثمار السياحي ودور المستثمرين في تنمية المجتمعات»

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شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، الأربعاء، في جلسة في الجلسة النقاشية التي أقيمت على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Markt 2021 «WTM».

حضر الجلسة وزراء سياحة دول كل من كينيا وجامايكا والأردن، والدكتور طالب الرفاعي الرئيس الأسبق لمنظمة السياحة العالمية، وتناولت الجلسة مناقشة موضوع الاستثمار السياحي ودور المستثمرين في تنمية المجتمعات المحلية التي يستثمرون بها.

وخلال الجلسة، أشار «القاضي» إلى أن «القطاع السياحي المصري دائما ما يثبت قدرته على التصدي بكل مرونة للأزمات التي يواجهها والتي كان آخرها أزمة جائحة التي يواجهها العالم أجمع»، مشيرًا إلى أن «السياحة الداخلية تعد أحد العوامل التي تساهم في دعم القطاع السياحي هذا بالإضافة إلى ما يشهده القطاع السياحي من تعافي ملحوظ منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى في يوليو ٢٠٢٠».

وأضاف أن «الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في يوليو ٢٠٢٠ أدت إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية المختلفة».

وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء مدن سياحية جديدة وافتتاح فنادق ومنتجعات سياحية، وإنشاء من الطرق والكباري والمطارات والقطارات السريعة الجديدة لربط المحافظات السياحية بعضها ببعض وتسهيل عملية انتقال السائحين.

المصرى اليوم

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