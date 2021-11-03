استشاري: زواج «الترشيح» يعتبر من أنجح التجارب الممكنة

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قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، وصاحب مبادرة «رخصة الزواج»، إن الهدف من المبادرة إفهام الشخص كيفية تفكير الطرف الآخر في الزواج، وكيفية التعامل معه، والعمل من أجل انجاح العلاقة الزوجية، والحياة بشكل سعيد.

وشدد «هارون»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ضرورة أن يكون الشخص مثال طيب لأي شخص يرغب في الزواج، مشددًا على ضرورة الخضوع لهذه المبادرة، خاصة أن بعض الأزواج يعاني من الطلاق الصامت، رغم أن الطلاق لم يقع.

ولفت إلى أن زواج الصالون يسمى بزواج «الترشيح» يعتبر من أنجح زواج التجارب الممكنة، لأن كلا الطرفيين يريد إنجاح العلاقة الزوجية، أما زواج الحب، فقد يكون غير حقيقي، معقبًا: «ممكن البنت في زواج الحب تتزوج عشان الشخص شكل والدها»