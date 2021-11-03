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الضرائب عن تحصيل رسوم من مراكز الدروس الخصوصية: «لسنا جهة تقنين»

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الضرائب عن تحصيل رسوم من مراكز الدروس الخصوصية: «لسنا جهة تقنين» الضرائب عن تحصيل رسوم من مراكز الدروس الخصوصية: «لسنا جهة تقنين»

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فسّر الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض ضرائب على سناتر الدروس الخصوصية.

وقال «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» اليوم الأربعاء: «الضرائب تتعامل مع هذه السناتر بأن لديها ممول يحقق إيراد وبالتالي لا بد من تحقيق العدالة وتحصيل الضريبة».

وأضاف: «لا نقنن أي أعمال في وإنما نحقق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي، يعني أمامنا ممول يحقق إيراد وليس من الطبيعي أن أتركه يحقق إيرادات دون تحصيل ضرائب لمجرد أنه مخالف ولم يستخرج رخصة أو تراخيص أو سجل تجاري».

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن ترخيص السناتر التعليمية وليس وزارة المالية، مستطردًا: «أي مواطن ويحقق إيراد من مزاولة نشاط داخل الدولة لا بد أن يخضع للضريبة وهناك كثير من المدرسين قاموا بفتح ملفات ضريبية وهم يزاولون الدروس الخصوصية ولهم بطاقات ضريبية».

وتابع: «مصلحة الضرائب منوطة بمحاسبة كل من يزاول نشاط التدريس حتى لو لم يكن مرخصًا ويتم إصدار ملف ضريبي لكل من يزاول مهنة التدريس بالمراكز التعليمية حتى يتم السماح بالتسجيل التجاري»، مشيرًا إلى أن أي صاحب نشاط غير رسمي يمكنه وفق القانون الجديد الانضمام إلى أي من الشرائح الضريبية ويتم التجاوز عما سبق وما حققه من إيرادات قبل الانضمام.

المصرى اليوم

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