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«مليش دعوة بتفكيركم الجنسي».. مايان السيد ترد على منتقدي صورها

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«مليش دعوة بتفكيركم الجنسي».. مايان السيد ترد على منتقدي صورها «مليش دعوة بتفكيركم الجنسي».. مايان السيد ترد على منتقدي صورها

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علقت الفنانة الشابة مايان السيد على الجدل المثار حولها بعد ظهورها على «الريد كاربت» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لبعض التعليقات المسيئة بعدما ظهرت في أكثر من صورة تحاول إظهار إبطها.

وقالت مايان السيد عبر «تويتر»: «انا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد».

كانت الفنانة مايان السيد أثارت الجدل بين الفتيات بعد انتشار صورتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث تساءل عدد كبير من المتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الروتين الذي تستخدمه، ليظهر بهذا الشكل.

المصرى اليوم

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