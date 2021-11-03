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السبت 6 نوفمبر.. فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

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السبت 6 نوفمبر.. فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية السبت 6 نوفمبر.. فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

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أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، عن فتح باب سحب ملفات التعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 15/ 11 / 2021 على أن يتم تقديم الملف بالمقر ذاته خلال الفترة من السبت الموافق 20 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 / 12 / 2021 مصحوبًا بشهادة التخرج، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين من جهة العمل بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وبعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بتاريخ 25 / 10 / 2021 إعلانه عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية بشرط ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

المصرى اليوم

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