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تعرف على بديل كهربا في قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام

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تعرف على بديل كهربا في قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك تعرف على بديل كهربا في قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

للمزيد: محمود كهربا خارج قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استبعاد الجناح المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا من مباراة القمة أمام الزمالك.

وينتظر أن يعلن موسيماني خلال الساعات المقبلة القائمة التي سيخوض بها مباراة الزمالك بشكل رسمي.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني استقر على عودة اللاعب طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي أمام الزمالك بعدما غاب عن قائمة المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي.

ونجح الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري في الفوز على نظيره البنك الأهلي بهدف للاشيء في مباراة غاب عن قائمتها طاهر محمد طاهر.

وكانت قائمة الأهلي أمام فريق البنك الأهلي قد ضمت اللاعبين: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.

المصرى اليوم

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