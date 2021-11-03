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علق السينارست عمرو محمود ياسين على حادثة الذبح في الإسماعيلية، والتى وثقها الأهالي بالفيديو وسط حالة من الذهول والرعب من الأهالي، وذلك بعد اتهام مشاهد العنف في الأعمال الفنية بالتسبب في حوادث القتل الوحشي.

وقال عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: «فيلم مغني الجاز هو أول فيلم سينمائي ناطق عام 1929، وفيلم أولاد الذوات هو أوّل فيلم ناطق بتاريخ السينما المصرية، عُرض عام 1932، وقام ببطولته يوسف وهبي وأمينة رزق، وقبل عرض الفيلمين شهدت البشرية ملايين من جرائم البلطجة والقتل الوحشي منذ قتل قابيل لهابيل حتى وصولا لتواريخ عرض الفيلمين.. ثم يقتل أحدهم أمس بـ الإسماعيلية فنقول هذا بسبب الفنان فلان وعلان».

وحول بعض الآراء التي أرجعت وقوع حادث القتل إلى تأثر القاتل ببعض مشاهد الأفلام العنيفة، أضاف عمرو محمود ياسين: «السينما مش هتقنع واحد سليم عقليا إنه ينزل يقتل لكن ممكن تقنع شخصًا سليم عقليا إنه لا ييأس، أو إنه ينتبه لنعم الله عليه، أو إنه ينتبه ألا يقترف الخطأ الفلاني.. لكن ما تجبليش شخص غير سوي. وتقولي ده قتل تأثرا بالسينما لا ده حضرتك روحوا عالوجوه».

كان الفنان عمرو محمود ياسين علق أمس الأول على حادث سفاح الإسماعيلة قائلا: «في الثالثة ظهرا.. لن ينقذك أحدهم من قاتلك حتى لو كنت في ميدان عام بوسط المدينة!».

وأضاف عمرو محمود ياسين: «أنا معرفش اللي قتل في الإسماعيلية ده قتل ليه أو إيه الأسباب حتي لو كان بينتقم لشرفه.. أنا مش ده موضوعي.. اللي فارقلي هي السلبية المخيفة للناس اللي مفكرتش تتدخل لإنقاذ الرجل، خصوصا أنهم ميعرفوش الراجل ده بيدبح ليه!».

وتابع: «كنت ماشي في شارع مصدق أنا واحد صحبي. وكان في بنت مثبتها واد بلطجي بمطواه قرن والله اعلم كان معاه إيه تاني. ونزلنا اتدخلنا أنا وصديقي وأنقذناها من إيده وسلمناه للدورية وأكيد ساعتها مفكرناش إذا ممكن يعور حد فينا أو يكون مسلح بطبنجة أو غيره. وعموما أنا قلت سلبية ما تكلمتش عن النخوة ..إسماعيل يا فاروق فاكر الواقعة دي؟».