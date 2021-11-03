4 خطوات بسيطة استخرج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وأنت في المنزل.. الرابط

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أعلنت وزارة الداخلية إجراءات وخطوات جديدة بشأن تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل المدني وتسهيل على المواطنين استخراجها في أسرع وقت ممكن.

ودشنت «الداخلية» موقع إلكتروني لمصلحة الأحوال المدنية يمكن المواطنين من استخراج البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد عبر الإنترنت.

1- الدخول هــــنا على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية

2- كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

3ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4ـ الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع.

استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الشخص مقدم الطلب مع مطابقة للتعليمات التي الخاصة بالمهنة ومحل القامة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي علي الانترنت - صورة أرشيفية

كما أصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات خلال الأيام الماضية لتسهيل على المواطنين في تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، تضمنت مد ساعات العمل في معظم سجلات الأحوال المدنية في القاهرة والمحافظات إلى الساعة التاسعة مساء.

وقررت الداخلية أيضا فتح عدد كبير من مكاتب السجل المدني في المولات المختلفة، مع استمرار العمل طوال أيام الأسبوع شاملا يوم الجمعة في عدد كبير من السجلات المدنية.

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هناك 3 أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي أسعارها تختلف حسب المدة المقررة لاستلام وهي

1- الاستمارة الأولي مميزة سعرها 170 جنيهاً وهي استمارة تمكن المتقدم باستلام البطاقة بعد 24 ساعة فقط.

2- الثانية استمارة عاجلة سعرها 120 جنيها وهي تمكن المتقدم من أستلام البطاقة بعد 3 أيام.

3- الاستمارة الثالثة العادية وسعرها 45 جنيها فقط وهي استمارة تمكن المتقدم البطاقة استلام البطاقة بعد 15 يوما من تسليمها.

وداعًا للطوابير.. استخرج بطاقة الرقم القومي صحيفة الحالة الجنائية بضغطة واحدة هنـــا

1- استمارة بطاقة الرقم القومي يتم شراءها من السجل المدني البطاقة الشخصية أو جواز سفر بهدف اثبات شخصية.

2- تقديم صورة لوثيقة الزواج بالنسبة للزوجات فقط.

3- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن المختلفة. تقديم صورة ضوئية من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

4- في حالة الرغبة في تغير محل الإقامة يتم أثبات المكان الجديد بموجب عقد موثق في الشهر العقاري أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو من خلال إقرار أحد الأقارب حتي الدرجة الرابعة.

تعرف على خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية هنـــــــا