الإسكان تزف بشرى سارة: نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية قريبًا

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أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء العد التنازلي لانتقال الموظفين إلى الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر المقبل.

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أنه سيتم انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية على مراحل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يتم انتقال جميع الموظفين خلال 6 أشهر.

وشدد نائب وزير الإسكان على توافر جميع الخدمات والانتهاء من إنشاء المباني بالعاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن سيتم انتقال حوالي 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية، 10% منهم ينتقلون خلال المرحلة الأولى ديسمبر المقبل بحوالي 200 إلى 300 موظف من كل وزارة.

وفيما يتعلق بمشروع النهر الأخضر، قال نائب وزير الإسكان إنه يمر بالعاصمة الإدارية بشكل كامل بطول 35 كيلومترًا، مضيفًا أنه يمتد من الطريق الإقليمي إلى الأوسطي بمساحة 1000 فدان.

وتابع أنه اعتبارا من يناير سيتم افتتاح النهر الأخضر بشكل تجريبي أمام المواطنين، مردفا أنه يمكن الدخول والخروج من النهر الأخضر عبر 36 بوابة.

وأشار عباس، إلى أن سيتم الانتهاء من ثلاث ميادين بالعاصمة الإدارية ديسمبر المقبل، قبل الانتهاء من جميع الميادين مارس القادم.

وعن ممشى كوبري أهل مصر، أوضح أنه يبدأ من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو، مؤكدًا أن يتم توفير جميع الخدمات للمواطنين في الممشى، فضلا عنه تصميمه لجذب السياحة.

وطمأن نائب وزير الإسكان، المواطنين الراغبين لزيارة الممشى، مؤكدا توافر جراج تحت الأرض قريب من الممشى يسمح بوجود 200 سيارة، بالإضافة إلى تواجد أماكن قريبة لركن مركباتهم.

وفي السياق ذاته، كشف أنه تم الانتهاء من واجهات مشروع أبراج العلمين الجديدة بنسبة 99%، مضيفا أنه ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء منها بشكل كامل. وتابع أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من أبراج العلمين الجديدة العام المقبل.