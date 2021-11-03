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حملة موسعة للنظافة في مدينة سيدي غازي

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حملة موسعة للنظافة في مدينة سيدي غازي حملة موسعة للنظافة في مدينة سيدي غازي

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شهدت مدينة سيدى غازي حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول، وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات من جانبى الطريق ونقلها للمقلب العمومى لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

كما أشرفَ رئيس مدينة سيدى غازي، على إستكمال أعمال الرصف بمادة الباور سن بداية من المزلقان الشرقى بمدخل المدينة ماراً بمكتب البريد، والمعهد الديني ومدرسة الثانوى، ومستشفى سيدى غازى بطول ١٠٠٠م حتى المزلقان الغربى، فضلاً عن تنفيذ التبليط بالانترلوك بالشوارع المدرجة بالخطة الإستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١م والوقوف على اخر المستجدات والأعمال التي تتم، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصرف الصحى بالطريق المدرج في الرصف والوقوف على اخر المستجدات والأعمال التي تتم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.

المصرى اليوم

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