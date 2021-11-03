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قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، وصاحب مبادرة «رخصة الزواج»، إن هناك 240 حالة طلاق تحدث يوميًا بواقع كل 6 دقائق تحدث حالة طالق، وهذا يحدث في أول سنة في الزواج.

وتابع «هارون»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الهدف من مبادرة «رخصة الزواج» مواجهة زيادة عدد حالات الطلاق في العام الأول للزواج، رغم عدم وجود مشاكل حقيقية.

وأضاف أن الشخص الذي يفكر في الزواج، عليه أن يسال نفسه عن سبب رغبته في الزواج، ومن ثم العمل على تلبية احتياجاته، معقبًا: «البعض يريد أن يتزوج لكي يكون منظره كويس، مين قالك اللي منظرك وحش، لازم الواحد يحدد احتياجاته من الزواج».