أخبار عاجلة

وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب -
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طبيب نفسي: تشهد حالة طلاق كل 6 دقائق

Print
طبيب نفسي: مصر تشهد حالة طلاق كل 6 دقائق طبيب نفسي: تشهد حالة طلاق كل 6 دقائق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، وصاحب مبادرة «رخصة الزواج»، إن هناك 240 حالة طلاق تحدث يوميًا بواقع كل 6 دقائق تحدث حالة طالق، وهذا يحدث في أول سنة في الزواج.

وتابع «هارون»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الهدف من مبادرة «رخصة الزواج» مواجهة زيادة عدد حالات الطلاق في العام الأول للزواج، رغم عدم وجود مشاكل حقيقية.

وأضاف أن الشخص الذي يفكر في الزواج، عليه أن يسال نفسه عن سبب رغبته في الزواج، ومن ثم العمل على تلبية احتياجاته، معقبًا: «البعض يريد أن يتزوج لكي يكون منظره كويس، مين قالك اللي منظرك وحش، لازم الواحد يحدد احتياجاته من الزواج».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين