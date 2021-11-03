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تمنح دورات تدريبية.. ضبط القائمين على أكاديمية وهمية دون ترخيص بالجيزة

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تمنح دورات تدريبية.. ضبط القائمين على أكاديمية وهمية دون ترخيص بالجيزة تمنح دورات تدريبية.. ضبط القائمين على أكاديمية وهمية دون ترخيص بالجيزة

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تمكنت مباحث الجيزة من ضبط القائمين على إدارة أكاديمية بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية ببولاق الدكرور.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة بإدارة أكاديمية تدريب طبى بدون ترخيص ببولاق الدكرور، وإنتحال صفة طبيبة ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وقيامها بالإعلان عن تلك الأكاديمية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإيهام ضحاياها بأن مدة التدريب 3 أيام يحصل خلالها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة أخصائى في مجال العلاج بــ «الحجامة» مقابل مبلغ مالى، بالإضافة إلى قيامها بشراء أدوية مجهولة المصدر تقوم بتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء منتجات طبية لعلاج العديد من الأمراض، وتسويقها على ضحاياه بأسعار باهظة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها، وبرفقتها شخصين آخرين يعملان بالأكاديمية وبتفتيش الأكاديمية عُثر على مجموعة من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية تفيد حصولهم على درجة أخصائى في العلاج بالحجامة و300 عبوة بلاستيكية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر وجهاز يستخدم في العلاج بالحجامة و6000 كبسولة فارغة جاهزة للتعبئة مجهولة المصدر و3 جوال بداخلهم أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم في تعبئة الكبسولات وكمية من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية تحمل أسماء الضحايا .

أمكن الإستدلال على 4 من الضحايا، وبسؤالهم أيدو ماجاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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