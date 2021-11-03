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نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق "رعلة قنا"

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تسببت في وفيات وإصابات كثيرة ومطالبات بإيقاع أشد العقوبات على ملاكها

نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق

نجا شابان قبل قليل من الموت بأعجوبة بعد اصطدام مركبتهما بأحد الجمال السائبة على طريق "رعلة قنا" التابع لمحافظة محايل.

وتسبب الحادث في انحراف المركبة وسقوطها من إحدى العبارات دون أن يصابا بأذى عدا بعض التلفيات التي لحقت بالمركبة المقلة لهما.

وقالت مصادر "سبق" إن الجمال السائبة على طريق قنا - محايل لطالما أزهقت أرواحاً وتسببت في عاهات لكثير من عابري الطريق في أوقات سابقة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك وإيقاع أشد العقوبات على ملاك تلك الإبل التي تنتشر بامتداد الطريق الذي يزيد من خطورته ضيقه والمنعطفات الشديدة التي يتميز بها، والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا بسبب الحوادث المرورية المختلفة.

نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق

نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق

نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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