أخبار عاجلة

وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب -
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

قائمة مباراة .. موسيماني يضحي بنجم الفريق لضم طاهر

Print
قائمة مباراة الزمالك .. موسيماني يضحي بنجم الفريق لضم طاهر قائمة مباراة .. موسيماني يضحي بنجم الفريق لضم طاهر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب طاهر محمد طاهر من التواجد ضمن قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة في القمة 123 والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة.

ويلتقي الفارس الأبيض مع المارد الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب مصادر لـ المصري اليوم فإن موسيماني فضل الاستعانة بخدمات طاهر محمد طاهر بدلًا من محمود عبدالمنعم كهربا.

ويحيط الغموض بموقف كهربا منذ الأزمة التي تفجرت في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والبنك حول تسريب اللاعب الأخبار لأحد الصحفيين.

ويرى موسيماني أن طاهر سيكون بديلًا مميزًا يمكن الإستعانه به في الشوط الثاني نظرًا لقدرته على غلق المساحات دفاعيًا ولياقته الكبيرة فضًلا عن الدور الهجومي.

وتمتلأ الناحية الهجومية في النادي الأهلي بعدد وافر من الأسماء يأتي في مقدمتها بيرسي تاو لاعب برايتون السابق وميكسيوني وحسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل القمة 123 برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»