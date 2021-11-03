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اقترب طاهر محمد طاهر من التواجد ضمن قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة الزمالك في القمة 123 والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة.

ويلتقي الفارس الأبيض مع المارد الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب مصادر لـ المصري اليوم فإن موسيماني فضل الاستعانة بخدمات طاهر محمد طاهر بدلًا من محمود عبدالمنعم كهربا.

ويحيط الغموض بموقف كهربا منذ الأزمة التي تفجرت في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والبنك حول تسريب اللاعب الأخبار لأحد الصحفيين.

ويرى موسيماني أن طاهر سيكون بديلًا مميزًا يمكن الإستعانه به في الشوط الثاني نظرًا لقدرته على غلق المساحات دفاعيًا ولياقته الكبيرة فضًلا عن الدور الهجومي.

وتمتلأ الناحية الهجومية في النادي الأهلي بعدد وافر من الأسماء يأتي في مقدمتها بيرسي تاو لاعب برايتون السابق وميكسيوني وحسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل القمة 123 برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف صاحب الوصافة.