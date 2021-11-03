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محمد صلاح ينافس بـ3 أهداف على جائزة الأفضل في ليفربول .. رابط التصويت وفيديو الأهداف

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محمد صلاح ينافس بـ3 أهداف على جائزة الأفضل في ليفربول .. رابط التصويت وفيديو الأهداف محمد صلاح ينافس بـ3 أهداف على جائزة الأفضل في ليفربول .. رابط التصويت وفيديو الأهداف

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يشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل هدف لـ الريدز خلال شهر أكتوبر المنقضي حيث ينافس بثلاثة أهداف رائعة تم اختيارهم من مجموع الأهداف التي سجلها خلال الشهر.

وخاض ليفربول 6 مباريات خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ومباراة دور الـ 16 لكأس كابيتال وان ضد بريستون ولم يشارك بها محمد صلاح ، ولقاء في مجموعات دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وسجل محمد صلاح خلال مباريات ليفربول في شهر أكتوبر 7 أهداف، 5 منهم في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وواتفورد وهاتريك في مانشستر يونايتد، وهدفين في دوري أبطال أوروبا في شباك أتلتيكو مدريد.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر بـ 3 أهداف، هم، هدفه في شباك مانشستر سيتي، وفي واتفورد، وهدفه الأخير في هاتريك مانشستر يونايتد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل ودعى الجماهير للتصويت، تحت تعليق: «أهداف مُذهلة للريدز خلال شهر أكتوبر.. شارك الآن واختار الهدف الأفضل!».

ويمكن التصويت للنجم الدولي محمد صلاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــا

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