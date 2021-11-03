إسلام جمال يتلقى عرضًا من الهلال السوداني

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تلقى إسلام جمال «جيمي»، مدرب منتخب أمريكا الأولمبي والمدرب العام ومخطط الأحمال للمريخ السوداني السابق، عرضا للعمل في نادي الهلال السوداني بعد النتائج الإيجابية التي حققها المريخ في العام الماضي.

وكان جيمي يعمل مع المدرب الأجنبي الذي كان يقود الجهاز الفني للنادي المريخ عندما حقق الفوز على نظيره الهلال في ديربي الكرة السودانية بهدفين دون رد.

وسبق أن تلقى جمال عرضا للعمل في أحد أندية الدوري الإماراتي لكن الظروف حالت دون تواجده هناك ليبقى في مصر.

وأكد إسلام جمال أنه يطبق الطرق العلمية الحديثة في التدريب من خلال مجموعة الدراسات التي حصل عليها من أكبر معاهد التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم باتباع الطرق القديمة الموجودة في قارة إفريقيا في تحليل الأداء البدنى والخططى.

يذكر أن إسلام جمال «جيمي» بدأ في فريق الناشئين بالنادي الأهلي، وخاض تجربة الاحتراف في قبرص وإسبانيا.