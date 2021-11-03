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تقسيمة قوية لبدلاء

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تقسيمة قوية لبدلاء الزمالك تقسيمة قوية لبدلاء

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أدى محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني ومحمود شبانة ، وأحمد زكي ، ومحمد حسام بيسو ، ومحمد حمدي وسيد عبد الله نيمار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، فقرة فنية على هامش المران الصباحي اليوم الأربعاء والذي أقيم لهذه المجموعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما خاص اللاعبون تدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات بجزء صغير من الملعب، أعقبها تنفيذ بعض الجمل الخططية الخاصة.

وشهد المران خوض اللاعبين تقسيمة مصغرة في جزء من الملعب لعدة دقائق ظهر خلالها اللاعبون بجاهزية تامة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء على مجموعتين استعدادا للقاء القمة المقرر له في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب.

المصرى اليوم

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