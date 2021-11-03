قبل مباراة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري الأبطال

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تنطلق اليوم عدة مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب «أنفليد» وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويقود المصري الدولي محمد صلاح فريق ليفربول الليلة ويأمل الريدز في الفوز على أتليتكو مدريد.

مواعيد مباريات اليوم 3-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي

وقد تواجه الفريقين في خمس مباريات من قبل في دوري أبطال أوروبا، نجح من خلالهم ليفربول في الفوز بمباراة واحدة، بينما حسم فريق أتلتيكو مدريد مباراتين لصالحه وخيم التعادل بينهم على مباراة.

وسجل فريق ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد سبعة أهداف، بينما سجل فريق أتلتيكو مدريد في شباك ليفربول ثمانية أهداف.