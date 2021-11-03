وفد من برشلونة يسافر الى الدوحة للتفاوض مع تشافى لتدريب البارسا

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كشفت إذاعة «RAC1» الإسباني عن سفر وفد من برشلونة المكون من رافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني المدير الرياضي، إلى قطر، اليوم الأربعاء، من أجل التفاوض مع نادي السد، حول التعاقد مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق الكتالوني. واستقر برشلونة على إسناد مهمة تدريب الفريق لتشافي، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان، عقب الخسارة من رايو فاليكانو في الليجا.

وبحسب الإذاعة الإسبانية، فقد عاد الثنائي يوستي وأليماني فجر اليوم مع بعثة برشلونة من كييف، عقب الفوز على دينامو كييف في دوري الأبطال، قبل التوجه للدوحة صباح اليوم، لبدء التفاوض مع السد. ولم يسافر الرئيس خوان لابورتا بصحبة يوستي وأليماني، واكتفى بتوكيل الثنائي بإنهاء المفاوضات والعودة بصحبة تشافي إلى برشلونة. وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن تشافي الذي يرتبط بعقد مدته عامين مع السد، قد حصل على موافقة رئيس النادي القطري، بالرحيل إلى برشلونة، ولكن بأكثر من شرط، أبرزها حضور إدارة البارسا للتفاوض في قطر، وإمكانية عودة تشافي في يوم من الأيام للفريق، بالإضافة إلى إقامة مباراة ودية بين الفريقين. وأكد التقرير، أن كل شيء متفق عليه بين برشلونة وتشافي، الذي سيوقع عقدًا مدته موسمين ونصف، وسيتقاضى أموالًا أقل مما يحصل عليها في قطر، وسيتم تحديد جزء كبير من مكافآته المستقبلية بناءً على الأهداف المتفق عليها. ومن المقرر أن يخوض تشافي آخر مبارياته مع السد متصدر الدوري القطري (24 نقطة)، اليوم الأربعاء، حيث يلتقي الدحيل صاحب المركز الثاني (21 نقطة).