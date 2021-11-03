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طبيب يكشف موعد عودة رزاق سيسيه للمباريات

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طبيب الزمالك يكشف موعد عودة رزاق سيسيه للمباريات طبيب يكشف موعد عودة رزاق سيسيه للمباريات

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق ، عن عمل قياسات عضلية وطبية للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وأكد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، أن هذه القياسات تأتي لتحديد ما وصل إليه اللاعب بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، وفقا لطرق علمية متبعة عالميا.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التي وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي، مشددا على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لرزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدا أن موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق.

المصرى اليوم

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