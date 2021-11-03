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يدخل النادي الأهلي مباراة القمة المقبلة تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، في اطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

موسيماني يمتلك أرقامًا مميزة أمام الزمالك منذ ان كان مديرًا فنياً لفريق صن داونز، حيث تقابل مع «الفارس الأبيض» في 7 مواجهات، حقق الانتصار في 5 وتعادل في واحدة وهزيمة وحيدة.

الأهلي والزمالك يدخلان المباراة ولديهما العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين بالدوري، حيث حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة والبنك الأهلي بهدف وحيد.

بينما حقق الزمالك «حامل اللقب» الفوز على حساب إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة هدفين دون رد.

موسيماني قبل تدريبه للأهلي، واجه الزمالك 3 مرات في نسخة دوري الابطال 2016، تحت راية فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ووقع الفريقان في مجموعة واحدة وحقق خلالها الجنوب أفريقي الفوز في المواجهتني ذهابًا في القاهرة 2-1 وإيابًا 1-0 في جنوب أفريقيا.

أيمن حفنى يقود إحدى هجمات الزمالك على مرمى صن داونز فى مباراة الفريقين بالمجموعات - صورة أرشيفية

صن داونز سبق وفاز على الزمالك بثلاثية - صورة أرشيفية

وتقابل الفريقان في نهائي البطولة ذاتها، وحقق صن داونز الفوز في جنوب افريقيا ذهابًا 3-0، وخسر في القاهرة بهدف نظيف، وحقق اللقب على حساب «المارد الأبيض».

فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بثلاثية نظيفة، على فريق الزمالك، بملعب لوكاس موريبي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، 16 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

«صن داونز» بطل أفريقيا على حساب الزمالك - صورة أرشيفية

واجه موسيماني، الزمالك خلال قيادته للأهلي حتى الآن في 3 مناسبات، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

وكانت البداية بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 في النسخة قبل الماضية، وفاز الأهلي 2-1 من توقيع عمرو السولية وأفشة.

هدف قفشة في الزمالك - صورة أرشيفية

المباراة الثانية كانت في الدور الأول بالدوري للموسم الماضي، وانتصر الأهلي فيها 2-1 من توقيع محمد شريف، أما لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل 1-1.

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كاملة ( فيديو ) - صورة أرشيفية

وجمع موسيماني في تاريخه، 3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، لقبين منهم على حساب الزمالك، مع صن داونز في 2016، ومع الأهلي في 2020.