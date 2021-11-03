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يدخل النادي الأهلي مباراة القمة المقبلة تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، في اطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.
موسيماني يمتلك أرقامًا مميزة أمام الزمالك منذ ان كان مديرًا فنياً لفريق صن داونز، حيث تقابل مع «الفارس الأبيض» في 7 مواجهات، حقق الانتصار في 5 وتعادل في واحدة وهزيمة وحيدة.
الأهلي والزمالك يدخلان المباراة ولديهما العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين بالدوري، حيث حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة والبنك الأهلي بهدف وحيد.
بينما حقق الزمالك «حامل اللقب» الفوز على حساب إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة هدفين دون رد.
موسيماني قبل تدريبه للأهلي، واجه الزمالك 3 مرات في نسخة دوري الابطال 2016، تحت راية فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ووقع الفريقان في مجموعة واحدة وحقق خلالها الجنوب أفريقي الفوز في المواجهتني ذهابًا في القاهرة 2-1 وإيابًا 1-0 في جنوب أفريقيا.
وتقابل الفريقان في نهائي البطولة ذاتها، وحقق صن داونز الفوز في جنوب افريقيا ذهابًا 3-0، وخسر في القاهرة بهدف نظيف، وحقق اللقب على حساب «المارد الأبيض».
واجه موسيماني، الزمالك خلال قيادته للأهلي حتى الآن في 3 مناسبات، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.
وكانت البداية بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 في النسخة قبل الماضية، وفاز الأهلي 2-1 من توقيع عمرو السولية وأفشة.
المباراة الثانية كانت في الدور الأول بالدوري للموسم الماضي، وانتصر الأهلي فيها 2-1 من توقيع محمد شريف، أما لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل 1-1.
وجمع موسيماني في تاريخه، 3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، لقبين منهم على حساب الزمالك، مع صن داونز في 2016، ومع الأهلي في 2020.