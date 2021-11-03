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رئيس رابطة الأندية يكشف حقيقة مشاركة شيكابالا في قمة الأهلي والزمالك

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رئيس رابطة الأندية يكشف حقيقة مشاركة شيكابالا في قمة الأهلي والزمالك رئيس رابطة الأندية يكشف حقيقة مشاركة شيكابالا في قمة الأهلي والزمالك

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أكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن هناك عقوبات رادعة في انتظار أي تجاوز أو خروج عن الروح الرياضية، وذلك للحفاظ على الشكل المتميز للدوري هذا الموسم.

وأضاف دياب في تصريحات تلفزيونية، أن لغة الاحترام هي السائدة بين جميع الأندية في الدوري، وأن إدارة فيوتشر قامت بالاتصال بإدارة المصري وأكدت تنصلها مما تم نشر على بعض الصفحات قبل مواجهة الفريقين في الدوري وعن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك>

وأكد دياب أن الرابطة أطلقت مبادرة لا للتعصب من أجل إظهار الوجه الحقيقي للكرة المصرية، مضيفًا أن المرحلة ستشهد تنظيم عمل لائحة رابطة الأندية المحترفة وعرضها على أندية الدوري.

وعن مشاركة شيكابالا في القمة قال دياب: «ليس لنا علاقة بأية عقوبات اتخذت قبل إشهار الرابطة، ولم نتلق أي خطاب بخصوص إلغاء العقوبة».

المصرى اليوم

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