«ماركا» تكشف التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن كواليس الساعات الأخيرة للقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزى وأتلتيكو مدريد الاسبانى في الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا، وذكرت الصحيفة في تقرير عن اللقاء عن استقرار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إجراء بعض التغييرات في التشكيل لرغبته في خوض اللقاء بالقوة الضاربة لتخطى عقبة المارد الاسبانى .

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

وبحسب الصحيفة فإن يورجن كلوب سيقوم بعدة تغييرات في التشكيل خاصة في وسط الملعب بعد عودة الثنائي المصاب تياجو ألكانتارا وفابيني بجانب تغيير ثالث سيقوم به كلوب وتحديدًا في الخط الأمامي من خلال مشاركة ديوجو جوتا ليكون على حساب روبرتو فيرمينو.

ونشرت الصحيفة التشكيل المتوقع للريدز في لقاء اليوم الذي يضم أليسون بيكر، في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد، وفى خط الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- جوردان هندرسون.، وفى خط الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متساويًا مع بورتو البرتغالي، في المقابل يأتي ميلان في الترتيب الأخير بدون نقاط.