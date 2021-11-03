الاتحاد العماني ينهي عقد مدربه حمزة الجمل

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قرر نادي الاتحاد العماني إنهاء عقد المدرب حمزة الجمل، بعد مرور 4 جولات من الدوري العماني الممتاز للموسم الرياضي (2021-2022).

ولم يتمكن فريق الاتحاد تحت قيادة الجمل من تحقيق أي انتصار منذ انطلاق الموسم، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

وقال نادي الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس الثلاثاء: «قرر مجلس إدارة النادي إنهاء التعاقد مع المدرب المصري حمزة الجمل بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف البيان: «يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمدرب حمزة الجمل على ما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية، مع الفريق الأول، متمنين له كل التوفيق والنجاح في قادم الأيام».

ويعد حمزة الجمل ثالث ضحايا الإقالات المبكرة في الدوري العماني الممتاز، بعد مرور 4 جولات فقط. وكان نادي السويق تخلى عن مدربه النسماوي ملادن، كما رحل ناصر الحجري عن نادي صحم العماني