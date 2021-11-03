أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الاتحاد العماني ينهي عقد مدربه حمزة الجمل

Print
الاتحاد العماني ينهي عقد مدربه حمزة الجمل الاتحاد العماني ينهي عقد مدربه حمزة الجمل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر نادي الاتحاد العماني إنهاء عقد المدرب حمزة الجمل، بعد مرور 4 جولات من الدوري العماني الممتاز للموسم الرياضي (2021-2022).

ولم يتمكن فريق الاتحاد تحت قيادة الجمل من تحقيق أي انتصار منذ انطلاق الموسم، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

وقال نادي الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس الثلاثاء: «قرر مجلس إدارة النادي إنهاء التعاقد مع المدرب المصري حمزة الجمل بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف البيان: «يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمدرب حمزة الجمل على ما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية، مع الفريق الأول، متمنين له كل التوفيق والنجاح في قادم الأيام».

ويعد حمزة الجمل ثالث ضحايا الإقالات المبكرة في الدوري العماني الممتاز، بعد مرور 4 جولات فقط. وكان نادي السويق تخلى عن مدربه النسماوي ملادن، كما رحل ناصر الحجري عن نادي صحم العماني

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان