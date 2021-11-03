«دودو»: صدمتى كبيرة للغياب عن ملاعب كرة اليد 6 أشهر

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علق أحمد هشام السيد «دودو» لاعب المنتخب المصري لكرة اليد والمحترف في صفوف نادي نيم الفرنسي، على إصابته بالرباط الصليبي وحرمانه من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بالمغرب.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام: «لقد تعرضت للإصابة وأصبحت خارج الموسم، سأكون صريحا، عندما سقطت كنت خائفا جدا هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أي شيء لركبتي وافترضت أنني سأغيب فقط لمدة 3 أسابيع كحد أقصى».

وتابع: «بعد أيام تلقيت تقرير أشعة الرنين المغناطيسي وعلمت أنني سأحرم من اللعبة التي أحبها لمدة 6 أشهر أو أكثر كنت في حالة صدمة ورفض»

وقال: «أردت التوقف عن استخدام العكاز وظللت أقول لنفسي هذا ليس صحيحًا، لكنني بدأت ببطء قبول الأمر».

واختتم: «أتمنى أن أعود أقوى إن شاء الله وأريد أن أشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم أتمنى أن أتمكن في الوقت المناسب من تحويل هذه الانتكاسة إلى عودة قوية».

يذكر أن «دودو»قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام تولوز وتأكد غيابه رسميا لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وكان أحمد هشام السيد«21 عامًا» قد انتقل لصفوف نيم الفرنسي قادمًا من صفوف هليوبوليس المصري مطلع الموسم قبل الماضي.