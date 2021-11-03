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السيطرة على حريق محدود فى أحد الفنادق وسط الأقصر

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السيطرة على حريق محدود فى أحد الفنادق وسط الأقصر السيطرة على حريق محدود فى أحد الفنادق وسط الأقصر

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تمكنت قوات الحماية المدنية والأطباء بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق محدود نشب في إحدي غرف فندق بوسط مدينة الأقصر، نتيجة ماس كهربائي.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، اخطارا بالواقعة، وعلى الفور أمر بسرعة تحرك قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق حيث تم عمل كردون أمنى في محيط الفندق من الخارج بعربات الإطفاء، وتم الدفع برجال الانقاذ من داخل الفندق حاملين أسطوانات وأنابيب أكسجين لجلب النزلاء من الفندق.

وتم السيطرة التامة على الحريق وباقي الغرف والنزلاء دون أي مصابين أو خسائر بشرية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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