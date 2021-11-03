اليوم الأربعاء .. قطع مياة الشرب 4 ساعات عن مدينة كفر شكر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية ، قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وقالت شركة مياه القليوبية، إن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير الخزان والغسيل الدورى لشبكات مياه مدينة كفر شكر، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه

وفى وقت سابق دعم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، منظومة النظافة بمدينتي الخانكة وقليوب بمعدات نظافة جديدة تشمل 2 مكنسة شفط اتربة بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.