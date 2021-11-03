محافظ بني سويف يتفقد نماذج وعينات من صناديق جمع القمامة لوضعها على الكورنيش

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عينات من صناديق وحاويات القمامة، والمقرر وضعها بالممشى السفلي والطريق العلوي للكورنيش، والذي يتم حاليا تنفيذ الأعمال والتشطيبات النهائية على مكونات مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش، حيث يجرى الانتهاء من المشروع بالجزء السفلي بطول 1.5كم ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز للمواطنين، وفق تصميم إنشائي ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية وممشى وغيرها من المكونات.

وتفقد المحافظ نماذج من صناديق وحاويات القمامة، المقدمة من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي وبعض شركات القطاع الخاص، حيث تتميز الصناديق باختلاف أحجامها، وتتفاوت سعتها الاستيعابية والتي تشمل: صناديق سعة: 1100 لتر، 240 لتر، و120 لتر على ترولى، و50 لتر مناسبة للتركيب على الأعمدة الديكورية وسور الكورنيش، و50 لتر بقاعدة ثلاثية لفصل المخلفات الصلبة.

رافق المحافظ خلال تفقده لعينات الصناديق كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وبعض مسؤولى الإدارات المعنيين بديوان عام المحافظة.