فحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا إلى الإسكندرية (صور)

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قال المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن لجنة فنية من الإدارة المركزية للبساتين بالتعاون مع الحجر الزراعي، ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص واعتماد التقاوي، قامت بفحص شحنة شتلات توت قادمة من هولندا، ضمت ١٣٦٨٠ شتلة، وبالفحص تبين سلامة الشحنات والسماح بدخولها البلاد.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأسمدة الأزوتية (يوريا ونترات)، تسلمت لجنة مكونة من المهندس هانى عبدالعظيم محمد مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، وإبراهيم محمد وهب الله المراقب المالي بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، والمهندس حسن مرسي عبدالعزيز مفتش التوجيه والتعاون، حمولة جرار بإجمالى 50 طن أسمدة أزوتية نيترات ورادة من شركة أبوقير للأسمدة.

ولفت إلى أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس «حياة كريمة»، تم فتح ٣ فصول محو أمية جديدة في نجع الصناقرة، ونجع أحمد وبرج العرب القديم، كل فصل مكون من عدد دارسين يتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ سيدة، ليصل إجمالي الفصول حتى الآن ٥ فصول دورة يناير ٢٠٢٢، وجاري فتح فصول جديدة خلال الشهر الجارى، كما سيتم أيضاً تدريب السيدات على عمل مشاريع صغيرة لزياده دخل الأسرة ورفع مستوى المعيشة.

وفيما يتعلق بمكافحة النمل الابيض (تحت وفوق ارضى)، قال وكيل الوزارة إنه تم الإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيد لـ١٦ قطعة أرض مزمع البناء عليها بحي وسط، لإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي، وذلك للحد من إنتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم .

"زراعة الاسكندرية": لجنة لفحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا .. وتسلم 50 طن أسمدة نترات (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجنة لفحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا .. وتسلم 50 طن أسمدة نترات (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجنة لفحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا .. وتسلم 50 طن أسمدة نترات (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجنة لفحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا .. وتسلم 50 طن أسمدة نترات (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجنة لفحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا .. وتسلم 50 طن أسمدة نترات (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجنة لفحص 13.6 ألف شتلة توت قادمة من هولندا .. وتسلم 50 طن أسمدة نترات (صور)