«مهندس» فى البحيرة يقتل ابن شقيقه ويحاول ذبح والده ويصيب والدته وأخويه

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لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه على يد عمه الذى انتابته حالة عصبية شرع على اثرها فى التعدي على أفراد أسرته فى المنزل ومحاولة قتل والديه وشقيقاه وابنة شقيقه خلال تواجدهم داخل المنزل فى مركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة، والذين أصيبوا اصابات خطيرا جراء تلك المحاولة التى استخدم المتهم فيها سكينًا وعصا.

تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم المذكور عاريًا بدون ملابس وبحوزتة السكين والعصا المستخدمين فى الجريمة.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بقيام مهندس مدني يقيم فى إحدي عزب منطقة أبيس المستجدة بالتعدي على أفراد أسرته داخل المنزل مستخدما سكين وعصا مما ادي لمقتل نجل شقيقه وإصابة 5 من أفراد الأسرة.

تبين من الانتقال والفحص مقتل الطفل «أيمن .م» ٦ سنوات، متأثرًا باصابته بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف فى المخ، وجرح رضي فى فروة الرأس وكدمات متفرقه بالجسم.

وأصيب فى الحادث «هناء .م» 50 سنة، والدة المتهم، بجرح رضي وجرح قطعي فى الرقبة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلها إلي المستشفي الجامعي فى الإسكندرية.

وأصيب أيضًا فى الحادث «خميس .ج» 58 سنة، عامل والد المتهم، و«محمود» 16 سنة، شقيق المتهم، و«أحمد» 28 سنة، شقيق المتهم، و«آيات» 4 سنوات، ابنة شقيق المتهم.

وتوصلت التحريات المبدئية إلي قيام «أيمن .خ» 32 سنة، مهندس مدني بالتعدى بالضرب على أفراد أسرته باستخدام سكين و«شومة»،أثناء تواجدهم داخل المنزل، وتسبب فى وفاة نجل شقيقه وإصابة والدته اصابات بالغة جراء محاولة المتهم ذبحها، بالإضافة إلي إصابة والده وشقيقاة وابنة شقيقه.

تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي كفر الدوار المركزي فى البحيرة، وتم نقل الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتي فى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحويل والأم إلي المستشفي الجامعي بالإسكندرية، وعمل الاسعافات اللازمة لباقي الاسرة.

وتمكن ضباط مباحث مركز كفر الدوار من ضبط المتهم والذى عُثر عليه عاريًا وبحوزته السكين والـ«شومة» المستخدمين فى الحادث، تحرر محضرًا بالواقعة وتولت نيابة مركز كفر التحقيقات حول الواقعة.

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