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وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور «هندسة الإسكندرية» (صور)

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وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور «هندسة الإسكندرية» (صور) وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور «هندسة الإسكندرية» (صور)

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زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في برئاسة ليزلي ريد مدير الوكالة، كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حيث تفقد الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية وهو أحد المراكز الثلاث بالجامعة من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى الذي قامت بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع الجامعات المصرية الحكومية، ويهدف إلى تدريب الطلاب وخريجي الجامعة لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

ضم الوفد كل من مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة روبرت باورز، ومدير الإعلام هكتور جنزولاز، ووفاء العدوى مدير المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومها فخرى المدير التنفيذى للمشروع بالجامعة الأمريكية، ودينا جوهرى نائب مدير المشروع، وكان في استقبال الوفد من جامعة الإسكندرية، الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تــامــر حــلـمـى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دينا سعد الله مدير مركز التطوير المهنى بالكلية.

وأكد الدكتور سعيد علام خلال الزيارة، على أهمية التعاون بين الجانبين، مؤكداً على الدور الرئيسي للمركز في إعداد الطلاب وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وتوفير الدورات التدريبية عن مهارات التوظيف وريادة الأعمال مما يزيد من قدرة طلابنا على المنافسة في الحصول على فرص عمل متميزة.

وتابعت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنشطة المركز أثناء الزيارة وأبدت أعجابها بوعى الطلاب ورؤيتهم وحماسهم للدورات، كما أعربت عن أهمية المشروع الذي قام في الثلاث سنوات الماضية بإنشاء ثمانية عشر مركزاً في إحدى عشر جامعة بعشر محافظات من الإسكندرية إلى أسوان.

وأشادت ببرامج بناء قدرات فريق العمل بالمركز ليكونوا مؤهلين وقادرين على تقديم خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعة، مما يساهم في استدامة المركز والخدمات التي يقدمها.

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور "هندسة الإسكندرية" (صور)

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