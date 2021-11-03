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"الخضيري": تقليل السكريات يمنع عن الملايين الإصابة بأمراض القلب والجلطات

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"الخضيري": تقليل السكريات يمنع عن الملايين الإصابة بأمراض القلب والجلطات "الخضيري": تقليل السكريات يمنع عن الملايين الإصابة بأمراض القلب والجلطات
وفق دراسة بجامعة هارفارد نصحت بتقليلها والابتعاد عن تناول المعجنات المقلية

أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الدكتور فهد الخضيري؛ أن الدراسات الجديدة تفيد بأن تقليل السكريات تمنع الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

ولفت الخضيري؛ إلى أن دراسة جديدة من جامعة هارفارد أكّدت أن تقليل السكريات في المشروبات والأغذية المصنّعة سيمنع أكثر من مليونين ونصف مليون إصابة بأمراض القلب والجلطات، ويمنع نصف مليون وفاة بسبب أمراض القلب.

وأرفق الخضيري؛ نص الدراسة في تغريدة عبر حسابه بتويتر؛ ناصحاً بضرورة تقليل السكريات والابتعاد عن تناول المعجنات المقلية والأغذية الغنية بالسكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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