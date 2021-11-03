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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على الجوف والحدود الشمالية

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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على الجوف والحدود الشمالية "الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على الجوف والحدود الشمالية
طقس مستقر وسماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والباحة وضباب بسواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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