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السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان

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السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان
دعاهم إلى تقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه

السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عدداً من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وذلك لتميزهم خلال أداء أعمالهم.

وأوصى الرئيس العام بضرورة بذل مزيدٍ من الجهد للحفاظ على هذا التميز والقيام بالأعمال المنوطة لهم بأعلى معايير الجودة والإتقان وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه، بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وحظي بالتكريم كلٌّ من: الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي رشيد الرفيعي؛ ومدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي عارف المغذوي؛ ومساعد المشرف العام على مكتب الرئيس العام لشؤون مكتب الحرم ياسر الصبحي؛ ومدير الإدارة العامة للأمن السيبراني خالد بن عبدالكريم الحنيني؛ ومدير الإدارة العامة للإشراف الميداني حسن مكي؛ ومدير شؤون الحرم والتوسعة الأولى صالح المرعشي؛ ووكيل إدارة الإشراف على شؤون الحرم القديم والتوسعة السعودية الأولى أحمد بن سالم الحربي.

من جانبهم، قدّم المكرّمون شكرهم الجزيل لمعالي الرئيس العام نظير دعمه المستمر واللامحدود لمتطلبات تجويد مخرجات أعمالهم، سائلين المولى له التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية في خدمة قاصدي المسجد النبوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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