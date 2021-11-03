هشام حنفي يكشف كيف غير طريقة لعب محمد هانى مع الأهلي

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أشاد لاعب الأهلي السابق هشام حنفي، بالظهير الأيمن لفريقه محمد هاني، مشيرًا إلى أنه لم يُظهر بعد إمكانياته.

وأضاف حنفي خلال تصريحات تليفزيونية: «هاني من اللاعبين المميزين، ولديه إمكانيات ودربته في الناشئين ولكن حظه حين أُصيب جاءت الفرصة لأكرم توفيق الذي يُقاتل للتواجد لصعوبة حصوله على فرصة في منتصف الملعب في ظل وجود السولية وديانج الذين أراهما الأفضل بجانب طارق حامد».

وأتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته بقوله: «هاني لديه الكثير ولابد أن يعمل على نفسه بصورة أكبر فهو لاعب هاديء ولاعب كرة جيدة وكان يلعب في منتصف الملعب في الناشئين ثم حولناه لظهير أيمن واعتاد عليها بشكل جيد».