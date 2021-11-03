بطول 5 كيلو متر بالمياه المفتوحة .. مهرجان سباحة الفراعنة يواصل فعالياته في الغردقة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي تتواصل، اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة بالغردقة بطول ٥ كيلو متر في المياه المفتوحة للأصحاء وذوى الهمم، الذي تنظمه ستروك ايجيبت بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش والسباحة الأولمبية شيروت حافظ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة بقيادة عمرو القاضي، بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياه المفتوحة Global Swim Series في كندا.

وقال السباح خالد شلبي منظم المسابقة إن السباحة الأمريكية ديانا نياد، القت محاضرة تحفيذية للسباحين لشتجيعهم، مؤكدة على أن السباحين المصريين قادرون على تخطي الصعاب، مؤكدة بان هذه الفعاليات تشجع السياحة الرياضية في مصر، وأن مصر مؤهلة تماما لاستضافة مسابقات وفعاليات دولية.

وبدء السباحون الشباب والفتيات وعددا من الأجانب من جنسيات مختلفة وسباحين من ذوي الهمم، من شاطئ الفيو بطريق الشيراتون، فيما قاموا بتنفيذ سباق السباحة لمسافة ٢ كيلو متر.

وفاز السباح الكندي جيف بالمركز الأول وفازت بالمركز الثاني السباحة إلينا جرين من دولة أيرلندا وفاز بالمركز الثالث السباح المصري محمد أبوالوفا، والمركز الرابع السباحة المجرية ديانا توس، وفاز السباح محمد الحسيني بالمركز الاَول لذوي الهمم، كما فاز السباح عمر بركات، والسباح يوسف علاء، والسباح الإنجليزي جورج ماريسون، والسباح براين من انجلترا.

وأكد شلبي أن السباحين جاهزون لبدء فعاليات السباحة لمسافة ٥ كيلو متر اليوم الأربعاء، ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحى من الجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة مصر، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوى الهمم