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أميركا.. إجازة تقديم لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً

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أميركا.. إجازة تقديم لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً أميركا.. إجازة تقديم لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً
قالت: يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة

أميركا.. إجازة تقديم لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً لقاح فايزر-بايونتيك، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية؛ ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة.

وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه)، تمّت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ ما يمهّد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

من جهته، أشاد الرئيس جو بايدن؛ بقرار السلطات الصحية في الولايات المتحدة، واصفاً الأمر بأنّه "نقطة تحوّل" في مكافحة الفيروس.

وقال بايدن؛ في بيان أصدره البيت الأبيض، إنّ تطعيم الأطفال "سيسمح للأهالي بوضع حدّ لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين. إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمّتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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