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تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

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مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 332889 من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.

الجزائر

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت 206649؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5.927.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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