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إلى جوار عربة ترمس .. فوتوسيشن لـ هيفاء وهبي بعد إحياءها أول حفلاتها في بورسعيد (صور)

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إلى جوار عربة ترمس .. فوتوسيشن لـ هيفاء وهبي بعد إحياءها أول حفلاتها في بورسعيد (صور) إلى جوار عربة ترمس .. فوتوسيشن لـ هيفاء وهبي بعد إحياءها أول حفلاتها في بورسعيد (صور)

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لفت وقوف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أحد شوارع بورسعيد إلى جوار عربة «ترمس» أنظار المارة والمتواجدين في الشارع، خاصة أنه كان في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

هيفاء وهبي

ولم يكن تواجد هيفاء وهبي إلى جوار عربة الترمس إلا لالتقاط صور تذكارية في أول زيارة لها لمدينة بورسعيد عقب إحياءها حفلا في أحد منتجعات المدينة، والتف حولها بعض المارة لمصافحتها والتقاط الصور معها.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وأحيت هيفاء حفل فنى كبير بمشاركة المطرب أحمد جمال، والفاير شو سامى يوسف وشهد الحفل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والخبير السياحي عنان الجلالي وعدد من رجال الأعمال والإعلام.

هيفاء وهبي

وبدأت هيفاء فقراتها الغنائية وعبرت عن سعادتها بتواجدها لأول مرة في بورسعيد.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

المصرى اليوم

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