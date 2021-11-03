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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من المدير الفني للفريق للاعبين، وذلك عن أبرز المهام والأفكار الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال مباراة الأهلي ونقل لهم خبراته السابقة عّن الأحمر للفوز عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.