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قال الدكتور على الوعري أستاذ أمراض الصدر ببكين، إن مطالبة الصين المواطنين بتخزين الطعام خبر حقيقي؛ لكنه موجه لمناطق ومقاطعات شمال الصين؛ بعد انتشار الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا التي وصلت لـ 500 إصابة في عموم الصين.

وأضاف الوعري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك تخوفًا من موجة وباء قادمة في الصين بفصل الشتاء؛ بسبب برودة الطقس وتجمع الناس بالمنازل، مطالبًا المواطنين بالتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن وزارة التجارة الصينية أوضحت أن هذا التصريح صدر لتخفيف الضغط على اللجان المغلقة لتستطيع تقديم خدمات أفضل، مؤكدًا أنه لو أصبح هناك إغلاقات فستكون في الأماكن التي من الممكن أن يكون بها حالة تفش لفيروس كورونا.

وأوضح أن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع بشكل كبير، لافتًا إلى أن الطعام متوفر ولا يوجد هناك أزمة نقص به، لافتًا إلى وجود ارتفاع في أسعار البترول.

وأكد أن الصين تصدر هذا الإعلان (الخاص بتخزين الطعام) سنويًا للمقاطعات؛ بسبب برودة فصل الشتاء؛ مما يتسبب في تعثر توصيل المواد الغذائية لبعض المناطق، مشيرًا إلى أن سعر لتر البنزين 95 دولار ونصف.