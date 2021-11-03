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هل تقام احتفالية قبل قمة والأهلي؟ رابطة الأندية تعلن قرارها الرسمي

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هل تقام احتفالية قبل قمة الزمالك والأهلي؟ رابطة الأندية تعلن قرارها الرسمي هل تقام احتفالية قبل قمة والأهلي؟ رابطة الأندية تعلن قرارها الرسمي

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أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أن وزارة الشباب والرياضة تدعم بقوة محاولات تطوير الدوري الممتاز.

وقال سويلم عبر تصريحات تليفزيونية، إن رابطة الأندية ليست مسؤولة عن إقامة احتفالية قبل لقاء القمة كما يتردد، موضحا أن الشركة الراعية هي المسؤولة عن هذه الجزئية.

وأوضح أن الرابطة ستعقد اجتماعا بعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، ونهاية هذه الجولة لمناقشة إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن التزام الجماهير من أهم العوامل التي تساهم في زيادة الحضور الجماهيري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الرابطة لن تبخل بأي جهد في طريق عودة الجماهير.

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