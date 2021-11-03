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أشرف نصار : بقاءنا في الدوري كان بسبب النادي الأهلي

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أشرف نصار : بقاءنا في الدوري كان بسبب النادي الأهلي أشرف نصار : بقاءنا في الدوري كان بسبب النادي الأهلي

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أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن طموح الفريق كان كبيرا في الموسم الماضي، ولكن هناك فقدان مبكر للنقاط أدت لتأزم الموقف وتحول هدف الفريق للبقاء بالدوري.

وأشار نصار عبر برنامج البريمو إلى أن الفريق تكون في حدود ٣ أسابيع فقط، كما أن اختيار ملعب الشرطة أثر بالسلب على الفريق.

وقال نصار إن محمد يوسف المدرب السابق قدم مستويات جيدة، ولكنه واجه حالة من عدم التوفيق.

وأوضح أن التعادل مع الأهلي خلال الموسم الماضي ذهابا وإيابا كان نتيجة طيبة ومميزة وساهمت في بقاء الفريق بالدوري.

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