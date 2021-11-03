«زى النهارده» وفاة الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف 3 نوفمبر 2003

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في ٨ سبتمبر ١٩٢٣ وبقرية تسادا في مقاطعة خو نزاخ في جمهورية داغستان بجمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية بالاتحاد السوفيتى، ولد الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف، وهو ابن الشاعر الداغستاني المشهور حمزة تساداسا، نسبة إلى تسادا قريته، وقد سماه والده باسم رسول، تيمنا بالنبى محمد- صلى الله عليه وسلم- وعمل مدرسا في شبابه، وفى عام ١٩٥٠ تخرج في معهد جوركى للآداب، وأصدر أول ديوان شعرى له في عام ١٩٤٣، كما صدرت له «حوار مع أبى ١٩٥٣ والبنت الجبلية ١٩٥٨ والنجوم العالية ١٩٦ وكتابات ١٩٦٣ ونجم يحدث نجماً ١٩٦٤ والسمراء ١٩٦٦ ومسبحة السنين ١٩٧٣»، كما كتب قصة شعرية بعنوان داغستان بلدى، ويتميز شعر حمزاتوف المكرس لحياة داغستان المعاصرة بالصبغة القومية الواضحة والنزعة الغنائية، وفى عام ١٩٥٩ منح حمزاتوف لقب شاعر الشعب في داغستان، كما منح جائزة لينين، وأصبح منذ ١٩٧٤ شاعر الاشتراكية وبطل العمال، وشغل منصب رئيس نقابة الكتاب في داغستان، منذ ٥٠ عاماً، إلى أن توفى «زى النهارده» في ٣ نوفمبر ٢٠٠٣ في موسكو، بعد أن قضى معظم حياته في العاصمة الداغستانية «محج قلعة«

وللشاعر رسول حمزاتوف،كلمات مأثورة تمثل لديه أيضا نهجا وقناعة إبداعية.«إن الإنسان في حاجة إلى عامين ليتعلم الكلام، وإلى ستين عامًا ليتعلم الصمت، وأنا لست ابن عامين ولا ابن ستين عامًا.. أنا في نصف الطريق، ومع ذلك فيخيل إلىّ أنى أقرب إلى الستين، لأن الكلمات التي لم أقلها أغلى على قلبى من كل الكلمات التي قلتها»،