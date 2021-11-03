أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
«زى النهارده» وفاة الفنانة معالي زايد ١٠ نوفمبر ٢٠١٤ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاعب لكارتيرون : «أشرف بن شرقي ميطلعش من الملعب حتى لو وحش»

Print
لاعب الزمالك لكارتيرون : «أشرف بن شرقي ميطلعش من الملعب حتى لو وحش» لاعب لكارتيرون : «أشرف بن شرقي ميطلعش من الملعب حتى لو وحش»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال جمال حمزة لاعب الأسبق، إن المحترف المغربي بصفوف ناديه، أشرف بن شرقي لا يصح أن يخرج من الملعب، خصوصا في المباريات الكبري، تحديدا أمام الأهلي، حتي وأن كان في أقل مستوياته لأنه لاعب سوبر يصنع الفارق دائما لا سيما في ظل غياب شيكابالا.

واستبعد حمزة خلال تصريحات تليفزيونية، مشاركة لاعب فريقه محمود عبدالرزاق «شيكابالا»، بالقمة حتى وإن حُلت أزمته.

وأتم لاعب الزمالك الأسبق تصريحاته بالتنويه إلى أن تواجد تقنية الفيديو في المباريات تُقلل من اعتراضات اللاعبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)

لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)