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قال جمال حمزة لاعب الزمالك الأسبق، إن المحترف المغربي بصفوف ناديه، أشرف بن شرقي لا يصح أن يخرج من الملعب، خصوصا في المباريات الكبري، تحديدا أمام الأهلي، حتي وأن كان في أقل مستوياته لأنه لاعب سوبر يصنع الفارق دائما لا سيما في ظل غياب شيكابالا.

واستبعد حمزة خلال تصريحات تليفزيونية، مشاركة لاعب فريقه محمود عبدالرزاق «شيكابالا»، بالقمة حتى وإن حُلت أزمته.

وأتم لاعب الزمالك الأسبق تصريحاته بالتنويه إلى أن تواجد تقنية الفيديو في المباريات تُقلل من اعتراضات اللاعبين.