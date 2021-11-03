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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمسار محور الفريق كمال عامر «محـور الزمر سابقا» بداية من شارع جامعة الدول العربية وحتي منطقة أرض اللواء ومثلث بشتيل .

وخلال الجولة أشار المحافظ بأن المشروع يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة ويعد إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والمحاور بالجيزة .

وأضاف المحافظ بأن المحور سيحقق تطور ملحوظ في إنسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى والجاري تنفيذه من خلال الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق السيولة للحركة المرورية، والعمل على فتح محاور جديدة بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية .

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال عددآ من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء في أنشاء موقف حضاري نموذجي يستوعب سيارات السرفيس ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة، وأرض اللواء إلى الطريق الأبيض، ومن أرض اللواء إلى شارع السودان ومترو البحوث.

كما وجه حي العجوزة بضرورة تطوير كوبري مشاه الأليزيه لعبور المواطنين من شارع السودان إلى أرض اللواء في حرم آمن.