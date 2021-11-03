الجيزة : رفع ٩٥٢٧ طن مخلفات من ٥ أحياء

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة وقامت برفع ٩٥٢٧ طن مخلفات من أحياء بولاق الدكرور، الدقي، الطالبية، العمرانية جنوب الجيزة.

وتم تجريد وتفريغ الصناديق شملت شارع ترعة عبدالعال ( ١ )، وشارع مشرفه وشارع العشرين بنطاق حي بولاق الدكرور وميدان المساحة، وشارع بن مروان من المساحة بنطاق حي الدقي زشارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً ) بنطاق حي الطالبية.

وشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية هذا بالإضافة أيضاً إلى فرق الحدائق شملت أعمال التجهيز لزراعة النخيل وأعمال زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع مراد، وأعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع النيل السياحي بنطاق حي جنوب الجيزة.