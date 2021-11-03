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عرابي : الأهلى يتأثر بالسوشيال ميديا .. وكهربا لم يخطأ في موسيماني

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عرابي : الأهلى يتأثر بالسوشيال ميديا .. وكهربا لم يخطأ في موسيماني عرابي : الأهلى يتأثر بالسوشيال ميديا .. وكهربا لم يخطأ في موسيماني

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أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن كهربا لم يخطأ عندما تحدث عن وعد موسيماني له بالحصول على فرصة المشاركة.

وقال هيثم في تصريحاته إلى أن كهربا يسعى للتمسك بقميص الأهلي وابتعد عن إثارة المشاكل.

وتابع أن إدارة الأهلي لا تحاسب موسيماني بالقطعة، مؤكدا رافضه التام لانتقاضه في الفترة الماضية.

وأضاف أن السوشيال ميديا تؤثر بشكل كبير على إدارات الأندية، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا قد تؤثر على المركز الإعلامي في الأهلي ولكن إدارته لا تتأثر بها.

وأختتم تصريحاته قائلا: «لو كنت مسئولا في الأهلي لتعاقدت مع حارس مرمى في الموسم الماضي وأقربهم محمد بسام».

المصرى اليوم

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